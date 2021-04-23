زعيم التيار الصدري: استشعر قلة الناصر والمعين بسبب المرجفين والمشككين

2021/04/23 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

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انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الإجراءات والخطوات التي يجب ان تتخذ من اجل الإصلاح.

وقال الصدر في تغريدة له على توتير إنه حاول ويحاول الإصلاح في العراق، إلا أنه يستشعر قلة المناصرين بسبب من سماهم المرجفين والمشككين وأعداء الإصلاح.

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