ستالين المخدوع!! - عبد المطلب العلمي

2021/04/23 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المطلب_العلمي نشر كريم الزكي امس مقالا زعم فيه ان هتلر خدع ستالين و ان الحرب كانت مفاجئه للجيش و للقياده السوفياتيه.



و بما ان امكانيه التعليق على المقال غير متاحه ، سوف احاول تفنيد جل ما جاء في ذلك المقال.المقال المذكور و بما يحتويه من توصيف مسئ لستالين ليس فقط اسائه لفظيه للقائد بل للحزب و الشعب السوفياتي الذي خنع كما يُزعم للقيصر ستالين .يبدوا ان المقال اعتمد على احدى حلقات برنامج أر تي باللغه العربيه او ......





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