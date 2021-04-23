لبنانيات ... - طارق حجي

2021/04/23 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طارق_حجي رئيسان لبلدِ الفينيق الجميل لبنان عرفتُهما بشكلٍ شخصيّ وإلتقيتُ بهما وكانت لي معهما جلسات وحوارات ممتدة.



الأول هو إيميل لحود الذى ولد يوم 16 يناير 1936 ولا يزال على قيدِ الحياة.



وكان رئيساً للبنان لتسعِ سنواتٍ من 1998 الى 2007 ...



وهو ابن العماد جميل لحود أحد قادة الحركةِ التحرريةِ.



والثاني هو ميشيل عون المولود يوم 15 فبراير 1935 والذى يشغلَ منذ 31 يناير 2016 وللآن منصبَ رئيسِ ......





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