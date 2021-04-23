2021/04/23 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت قاعدة فيكتوريا العسكرية الأميركية داخل مطار بغداد إلى قصف بصواريخ كاتيوشا، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال اقلَ من أسبوع على القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي داخل العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني سقوط ثلاثةِ صواريخ َ على محيط مطار بغداد من أصل ثمانية كانت معدة ً لاستهداف المطار، مبينة أن الصاروخ الأول سقط قرب سجن الكرخ المركزي، والثاني قرب أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب، والثالث قرب مقر فوج التدخل السريع من دون تسجيل خسائر َ بشرية.

وذكرت الخلية أن منصة إطلاق الصواريخ كانت موضوعة فوق سطح احد البيوت الفارغة التي تم استئجارها قبل نحو عشرة أيام.

وعلى صعيد متصل، أعلنت مصادر أمنية ووكالاتُ أبناءٍ عالمية إصابة احد عناصر سجن الكرخ المركزي بجروح من جراء الهجوم، في حين لم تتحدث الجهات الأمنية الرسمية عن سقوط جرحى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة حارس إزاء سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على قاعدة فيكتوريا العسكرية داخل المطار الدولي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة حارس إزاء سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على قاعدة فيكتوريا العسكرية داخل المطار الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).