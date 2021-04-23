داعش يشن هجوما بالعبوات الناسفة على دورية للشرطة في قرية الجيزاني

2021/04/23 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد عدد من عناصر الشرطة وأصيب اخرون بينهم مدنيون بهجوم شنه عناصر تنظيم داعش على دورية أمنية في قرية الجيزاني في ديالى.

وذكرت مصادر أمنية أن عناصر التنظيم هاجموا دورية للشرطة وتجمعا للمدنيين سبقه وضع عبوات ناسفة حول مواقع سكنية لتسهيل عملية الهجوم، مشيرة إلى أن الهجوم أدى الى اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لساعات ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منتسبين بينهم ضابط واصابةِ ثمانيةٍ آخرين من المدنيين والشرطة.

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