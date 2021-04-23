النجف تسجل حالة وفاة واحدة وأكثر من 220 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/23 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة (23 نيسان 2021)، تسجيل حالة وفاة واحدة وأكثر من 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظة.

وقالت الدائرة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "أجرت 1381 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، أثبتت إصابة 227 شخصاً بالوباء بينها 6 إصابات في صفوف منتسبي الدائرة".

وأضافت، أن "الدوائر الصحية في المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة، وتماثل 258 شخصاً إلى الشفاء التام، في عموم المحافظة".

وأشارت الدائرة، إلى أن "مجموع الاصابات الكلي بلغ 51739، ومجموع حالات الشفاء: 45310، ومجموع الوفيات: 476، ومجموع الحالات تحت العلاج: 5953، ومجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3769".

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