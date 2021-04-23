تسجيل نسبة “معتدلة” من اصابات كورونا في محافظة “موبوءة”

2021/04/23 | 14:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت دائرة صحة النجف، تسجيل حالة وفاة واحدة وأكثر من 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظة.

وقالت الدائرة، في بيان إنها “أجرت 1381 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، أثبتت إصابة 227 شخصاً بالوباء بينها 6 إصابات في صفوف منتسبي الدائرة”.

وأضافت، أن “الدوائر الصحية في المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة، وتماثل 258 شخصاً إلى الشفاء التام، في عموم المحافظة”.

وأشارت الدائرة، إلى أن “مجموع الاصابات الكلي بلغ 51739، ومجموع حالات الشفاء: 45310، ومجموع الوفيات: 476، ومجموع الحالات تحت العلاج: 5953، ومجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3769”.

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