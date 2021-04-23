الاقتصادية النيابية تقدم توصيات إلى رئاسة الوزراء لدعم الصناعة والزراعة

2021/04/23 | 14:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة، أن معالجات ارتفاع سعر الصرف تحتاج إلى عامل الوقت.وقال عضو اللجنة النائب سالم الطفيلي، فيتصريح صحفي، إن “المعالجات الحقيقية لارتفاع سعر الصرف تحتاج إلى وقت لاستقرار السوق”.وأضاف أن “الكثير من النواب طالبوا بتخفيض سعر الدولار ليس بالسعر السابق، وإنما بشكل تدريجي لكي لا يتأثر […]

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