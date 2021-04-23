احباط هجوم صاروخي على مطار بغداد

2021/04/23 | 14:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الاعلام الامني سقوط 3 صواريخ على محيط مطار بغداد الدولي، فيما اعلنت تفكيك عدد من الصواريخ كانت معدة لقصف المطار.

وقالت الخلية في بيان لها يوم الجمعة، إنه "بالتزامن مع العمليات الاستباقية التي تنفذها قواتنا الأمنية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في مختلف قواطع العمليات، وانشغالها في ملاحقة بقايا العناصر الإرهابية، نجد الجماعات الخارجة عن القانون تحاول أشغال قواتنا الأمنية بجبهات أخرى من خلال إطلاق الصواريخ على المناطق التي تضم قوات عراقية".

وأضافت أن "٣ صواريخ سقطت على محيط مطار بغداد الدولي من أصل ٨ صواريخ، فقد سقط الصاروخ الأول قرب سجن الكرخ المركزي والثاني قرب أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب في ساحة فارغة والثالث قرب مقر احد أفواج التدخل السريع".

ولفت بيان الخلية الى أنه "لم تسجل اي خسائر بشرية، فيما شرعت مفارز المعالجة بتفكيك الصواريخ التي لم تنطلق والتي كانت فوق سطح احد البيوت الفارغة التي تم استئجارها قبل نحو ١٠ ايام".

PUKmedia

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