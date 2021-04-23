الشركات الصينية تزيح الشركات الغربية في العراق

2021/04/23 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بدأت الشركات الصينية، إزاحة الشركات الغربية في العراق، واخذ مشاريع استراتيجية في قطاع النفط، وترغب بالاستثمار في قطاعات أخرى، خصوصا بعد التوتر الأمني الحاصل في العراق نتيجة الصراع الإيراني ـ الأمريكي.

ومؤخرا فازت شركة «سينوبك» الصينية بعقد لتطوير حقل المنصورية العراقي للغاز في محافظة ديالى، بالإضافة إلى أن هناك رغبة صينية بشراء حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1.

ووقع العراق خلال عهد حكومة عادل عبد المهدي، اتفاقا يتضمن بدخول الشركات الصينية إلى العمل داخل العراق، مقابل الحصول على 100 الف برميل يوميا.

وذكرت وكالة " بلومبرغ" العام الماضي أنَّ الشركتين الصينيتين العملاقتين، وهما " تشاينا ناشيونال بتروليوم كورب"، و"سينوك ليمتد" تدرسان شراء الحصة.

ومن شأن الفوز بالصفقة، زيادة نفوذ الصين في "غرب القرنة -1" في ضوء أنَّ شركة "بتروتشاينا" تمتلك بالفعل 32.7% من الحقل النفطي.

وقال مدير شركة نفط البصرة خالد حمزة، إنَّ بلاده منفتحة أمام الشركات من خارج الولايات المتحدة لشراء حصة "إكسون".



وأضاف حمزة: "ليس لدينا اعتراض على "بتروتشاينا"، ولا " سينوك"، فهما بالفعل شركاؤنا..



قد تشتري شركة نفط البصرة حصة "إكسون" ، أو قد تشتريها أي من شركات وزارة النفط العراقية".

وتوجد عدد من الشركات الصينية التي تعمل في حقول النفط في بغداد والبصرة وواسط، بالإضافة إلى توسع الاستثمارات الصينية في قطاع البناء.

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