طائرات تركية تشن هجمات على مناطق شمال دهوك

2021/04/23 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد شهود عيان، الجمعة، بأن طائرات حربية تركية هاجمت مواقع حزب العمال الكردستاني في جبل متين شمالي محافظة دهوك.

وقال سيبان حسن، أحد الشهود، إن “طائرات حربية تركية هاجمت بشدة مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبل متين شمال محافظة دهوك”، مبينا أن “الهجوم استمر لأكثر من نصف ساعة”.

وأضاف أن “أعمدة الدخان تتصاعد من المناطق المستهدفة”، لافتا الى أن “الخسائر التي سببها الهجوم، غير معروفة، كون تلك المنطقة غير مأهولة بالسكان”.

ويقع جبل متين بقضاء العمادية شمال محافظة دهوك، ويعتبر من الجبال المميزة في المنطقة، ويوجد على سفوحه عدة قرى.

وتشهد المناطق الحدودية العراقية المحاذية لتركيا، هجمات للطائرات والمدفعية التركية باستمرار، بحجة ضرب مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من الجبال الوعرة في تلك المناطق معقلا له منذ أكثر من ثلاثين عاما.

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