التربية النيابية تكشف موعد تسليم رواتب المحاضرين المجانيين

2021/04/23 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، الجمعة، آلية منح تحصيصات المحاضرين.

وقال المكصوصي في تصريح صحفي إن “التخصيصات المالية للمحاضرين ستبدأ من تاريخ التعاقد معهم”، مبيناً أن “المحاضرين لايستلمون رواتبهم بأثر رجعي من تاريخ الأوامر الادارية وإنما من تاريخ التعاقد مع الوزارة”.

وأشار الى أن “بعض المحاضرين لديهم أوامر إدارية بتواريخ مختلفة”، موضحاً أن “وزارة التربية قدمت نموذجاً لورقة التعاقد مع المحاضرين ومتى ما تمت الإجراءات سوف يستلمون رواتبهم من تاريخ تعاقدهم”.

وكان مجلس الوزراء وافق، في وقت سابق، على التعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين، وفق الغطاء المالي بموازنة 2021.

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