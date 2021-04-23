2021/04/23 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص بفساد مالي وإداري يتجاوز (750) مليون دولار أمريكي، يفتح “المركز الخبري الوطني” ملفاً تحقيقياً كبيراً يخص “الأسواق المركزية” في العراق.بداية إحالة العقد في العام 2017 أُحيلت 5 أسواق مركزية تعود ملكيتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من “داماك” إلى “دايكو”..



الخبري يفتح ملف فساد كبيراً يخص استثمار “الأسواق المركزية” المركز الخبري الوطني.

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