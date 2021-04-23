مقتل خبير متفجرات أثناء عملية تمشيط أمني في ديالى

2021/04/23 | 14:13 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل خبير متفجرات في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ NRT عربية (23 نيسان 2021)، ان "عبوة ناسفة انفجرت اثناء عملية تمشيط للقوات الامنية في قرية الجيزاني ضمن ناحية العبارة بمحافظة ديالى".

واضاف المصدر ان "الانفجار ادى الى مقتل خبير في المتفجرات، حيث نقلت جثته الى الطب العدلي".

يذكر ان ناحية "العبارة" شهدت مساء امس الخميس، مواجهات بين عناصر تنظيم داعش والقوات الامنية.

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