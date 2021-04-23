2021/04/23 | 14:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 18 دقیقة

280 مشاهدة

علقت وزارة الداخلية، الجمعة، على حادثة مقتل معلمة ورميها في النهر بمحافظة الديوانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح تابعه NRT عربية، (23 نيسان 2021)، ان "الحادثة التي حصلت في محافظة الديوانية بقضاء السدير والتي راح ضحيتها معلمة تبلغ من العمر 25 سنة".

واضاف المحنا، انه "وبعد أقل من 3 ساعات على حصول الجريمة، تم القبض على المتهم الذي يبلغ من العمر 33 سنة والذي اعترف أثناء التحقيق بأن المجنى عليها كانت قد طلبت منه إيصالها إلى منزلها بعد أن كانت متوقفة على الطريق العام أثناء عودتها من عملها لحظة مرور العجلة التي كانت يستقلها المتهم نوع (جيلي صيني)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من الداخلية حول حادثة مقتل 'المعلمة' في الديوانية.. كيف ركبت مع قاتلها؟) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من الداخلية حول حادثة مقتل 'المعلمة' في الديوانية.. كيف ركبت مع قاتلها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).