مدرب البرازيل يأمل مشاركة نيمار في أولمبياد طوكيو

2021/04/23 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف مدرب منتخب البرازيل الأولمبي أندري جاردين بأنه يريد ضم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف فريقه الذي يستعد للدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو.وقال مدرب المنتخب الأولمبي: "كوننا نريد مشاركة أقوى منتخب ممكن، يعتبر نيمار أحد الركائز الأساسية".بيد أن أي مشاركة لنيمار في صفوف السيليساو تحتاج إلى موافقة نادي العاصمة الفرنسية لأن الأخير ليس مجبرا على تحرير لاعبه في مسابقة غير معترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكر القدم وهي حال مسابقة كرة القدم الأولمبية.وكان المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار توج باللقب في النسخة الأخيرة في ريو دي جانيرو بالفوز على منتخب ألمانيا بركلات الترجيح، علما أن النجم البرازيلي سجل الركلة الحاسمة في المباراة النهائية مانحا أول لقب لمنتخب بلاده في تاريخ مشاركاته الأولمبية.وتعتبر حظوظ نيمار بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية ضئيلة كونه سيدافع عن ألوان المنتخب الأول في مسابقة كأس الأمم الأمريكية الجنوبية (كوبا أميركا) من 13 حزيران إلى الحادي عشر من تموز المقبلين، في حين تنطلق مسابقة كرة القدم في الألعاب بعدها بعشرة أيام فقط وتنتهي بعد يومين من انطلاق الموسم الجديد في الدوري الفرنسي.يذكر أن قرعة مسابقة كرة القدم الأولمبية أوقعت البرازيل في مجموعة صعبة إلى جانب ألمانيا وساحل العاج والسعودية.المصدر: روسيا اليوم

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