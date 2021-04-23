صحة النجف تسجل 227 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/23 | 14:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، عن تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الدائرة في بيان، إنه “تم اجراء 1381 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR”.وأضافت “فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة: 227، و حالات الشفاء : 258، فيما سجل حالة وفاة واحدة”، موضحاً انه “من […]

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