النفط يرتفع بفضل آمال تعافي الطلب

2021/04/23 | 14:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مدعومة بآمال في تعافي الطلب مع تحسن النمو العالمي وتخفيف إجراءات العزل العام، لكن المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكورونا في الهند تكبح المكاسب.

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