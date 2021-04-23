المنافسة الرأسمالية وأساليب الهيمنة الدولية - لطفي حاتم

2021/04/23 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطفي_حاتم - يشترط قانون التطور المتفاوت المتلازم وتطور أسلوب الإنتاج الرأسمالي نهوض مراكز رأسمالية كبرى وتراجع دول رأسمالية أخرى فضلاً عن تعرض دول وطنية للتخريب والالحاق وما ينتجه ذلك من توترات سياسية وعقوبات اقتصادية دولية الامر الذي يعرض السلام العالمي الى مخاطر كثيرة.اعتماداً على فعالية قانون التطور المتفاوت وتأثيره على العلاقات الدولية نعمد الى دراسة أساليب الهيمنة التي تنتهجها المراكز الرأسمالية ال ......





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