الكشف عن مقتل مرأة

2021/04/23 | 14:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الجمعة، الكشف عن جريمة قتل غامضة لزوجة على يد زوجها في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان، أنه “بعد إحالة أوراق القضية الخاصة بانتحار المجنى عليها من مركز شرطة بسماية الى مكتب مكافحة إجرام النهروان، بأن الحادث هو حالة انتحار لكنها مبهمة الجوانب ويحيطها الغموض الذي حال دون …

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