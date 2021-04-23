السعودية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات في حبوب رمان

2021/04/23 | 14:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية النقيب محمد النجيدي عن إحباط محاولة لتهريب مليونين و466 ألف قرص إمفيتامين مخدر كانت مخفية داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.

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