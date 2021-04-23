سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار في السوق العراقية ليوم الجمعة

2021/04/23 | 14:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس"، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الجمعة، (23 نيسان 2021)، بحسب رصد مختصين.





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سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 147,800سعر شراء الدولار ⬅️ 147,300تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,440,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 120,05 دولار100 باوند ⬅️ 138,74دولار100 دولار ⬅️ 834,6 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1788 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 65,58 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 61,74 دولار

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