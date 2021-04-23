جون كيربي: نراقب عن كثب الأوضاع بعد ورود تقارير إعلامية عن استهداف قاعدة داخل المطار الدولي

2021/04/23 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها على علم بالتقارير الإعلامية حول استهداف مطار بغداد وإنه يراقب الأوضاع عن كثب.

وذكر المتحدة باسم البنتاغون جون كيربي في تصريحات صحفية، أن وزارة الدفاع تتواصل مع المسؤولين الأميركيين في العراق لمراقبة الوضع عن كثب بعد ورود تقارير إعلامية حول استهداف قاعدة فيكتوريا العسكرية بصواريخ كاتيوشا.

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