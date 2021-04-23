2021/04/23 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضع تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود العراق في المرتبة مئة وثلاثة وستين من اصل مئة وثمانين دولة ومنطقة في المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام الفين وواحد وعشرين.

وقالت المنظمة في تصنيفها إن الصحفيين في العراق يخاطرون في حياتهم من جراء تغطيتهم للاحتجاجات أو عندما يحققون بشأن قضايا الفساد، مبينة أن حدة العنف والضغط على الصحفيين في العراق ازدادت منذ اندلاع الحراك الشعبي حيث يواجه الصحفيون الذين ينقلون احتجاجات المتظاهرين خطر التعرض للمضايقات أو الاختطاف أو الاعتداء أو حتى الاغتيال على أيدي مسلحين مجهولين أو منتسبين إلى إحدى الفصائل المسلحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلون بلا حدود: العراق في المرتبة 163 في المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلون بلا حدود: العراق في المرتبة 163 في المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).