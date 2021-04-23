بدء التحرك لايقاف 'أكبر محتال' يدير منصة لتبادل العملات الرقمية

2021/04/23 | 14:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أطلقت السلطات التركية إجراءات اليوم الجمعة لإصدار مذكرة دولية لتوقيف وتسليم مؤسس منصة لتبادل العملات الرقمية.

وقال مسؤولون أتراك إن مؤسس منصة "ثوديكس" فاروق فاتح أوزير هرب إلى العاصمة الألبانية تيرانا وبحوزته مبلغ يقدر بملياري دولار من أموال المستثمرين، بحسب فرانس برس.

وشهدت الأوساط الداخلية في تركيا جدلا بعد إغلاق منصة تداول العملات الرقمية التركية "ثوديكس" (Thodex) على شبكة الإنترنت.

وتحدث بعض النشطاء عن "أكبر عملية احتيال في تاريخ الجمهورية التركية" من قبل مؤسس منصة "ثوديكس" وهي بورصة للعملات الرقمية تأسست عام 2017.

البورصة التي يقع مقرها في تركيا، كانت تعمل بموجب ترخيص "FinCen MSB" في الولايات المتحدة، وكانت مفتوحة للمستخدمين في أنحاء العالم.

لكنها ومنذ يوم 20 من أبريل الحالي أغلقت موقعها عبر الإنترنت، واعلنت أن المستخدمين لن يتمكنوا من استخدام الموقع لمدة 6 ساعات أولا ثم لمدة أربعة إلى خمسة أيام، على أساس أنها تجري إجراءات تخص "شراكة جديدة".

وتحدث مستثمرون في المنصة لموقع "الحرة" عن أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى حساباتهم "بأي شكل من الأشكال، منذ ثلاثة أيام مضت".

وأوضح أحد المستثمرين في سياق حديثه "نواجه تحذيرات ورسائل تنبيه في أثناء محاولة الدخول للحسابات، وأيضا عند محاولة الدخول لموقع المنصة.



نحن في حالة ذعر ومعنا مئات آلاف المستثمرين".

ولم يرتبط ذعر وتخوف المستثمرين بإغلاق موقع المنصة فقط، بل بإغلاق مديرها فاورق فاتح حساباته على موقع التواصل "تويتر" و"إنستغرام" منذ يوم 20 من أبريل الحالي، قبل أن يختفي وبحوزته ما قيمته 2 مليار دولار من العملة الرقمية، من 391 ألف حساب على المنصة.

وما سبق يأتي بعد أيام من إعلان البنك المركزي التركي حظر استخدام العملات والأصول الرقمية في شراء السلع والخدمات، مشيرا في بيان مطلع الأسبوع الحالي إلى "أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات".

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