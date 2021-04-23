العراق وايران يوقعان اتفاقيات جديدة للكهرباء

2021/04/23 | 14:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء الاتحادية عن زيارة مرتقبة لوزير الكهرباء الى العاصمة الايرانية طهران في الاسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي إن وزير الكهرباء ماجد حمتوش سيتوجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأسبوع المقبل للتشاور وتوقيع اتفاقيات جديدة.

واضاف العبادي في تصريح لقناة العراقية ان التركيز الاساسي في زيارة عمل وزير الكهرباء الى ايران هو تزويد محطات الكهرباء بالغاز، مشيرا الى ان وزير الكهرباء سيتشاور مع وزير الطاقة الإيراني بشأن تصدير الغاز الايراني إلى العراق ومن المحتمل إبرام اتفاقية جديدة والتوقيع عليها بين البلدين.

PUKmedia / وكالات

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