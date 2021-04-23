ضربة قوية لمشروع دوري السوبر الأوروبي.. إنسحاب البنك الممول

2021/04/23 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أظهر بنك جي بي مورجان اليوم في بيان له بأنهم أساؤوا تقدير التحكم على فكرة دوري السوبر الأوروبي، وكشفوا أنهم لم يكن لديهم البصيرة.

وكان من المفترض أن يمول بنك الاستثمار الأمريكي دوري السوبر الأوروبي والذي تم الإعلان عن فكرته يوم الأحد، لكن تلك الفكرة انهارت في غضون 72 ساعة.

وكانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هي أول من انسحبت من البطولة مساء الثلاثاء وتلاها أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان صباح الأربعاء، بينما أصدار يوفنتوس وميلان بيانات رسمية لم يكشفا بها بصراحة ما يتعلق بانسحابهما من المنافسة، بينما أصر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على أن المشروع لم ينهار.

لكن يبدو أن الضربة الكبيرة قد أتت من بنك Jp Morgan والذي انسحب من المشروع الآن أيضاً وجاء في بيانه:" لقد أخطأنا في تقدير الكيفية التي تسير بها الأمور".

واستطرد البيان: “لم نُقدر الكيفية التي سينظر بها مجتمع كرة القدم الأوسع إلى تلك الصفقة، وكيف يمكن أن تؤثر عليهم في المستقبل، وسوف نتعلم من هذا".

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