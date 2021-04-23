المرجع السيستاني يجيب حول حكم الإفطار في حال الضعف الشديد

2021/04/23 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

نشر مكتب المرجع السيستاني، استقتاءً حول جواز الإفطار خلال شهر رمضان في حالة الضعف المفرط من عدمه.

وذكر مكتب السيستاني، في الاستفتاء الذي اطلعت عليه (بغداد اليوم)، دون التدخل في تحريره أو كتابته توخياً للدقة والموضوعية.

السؤال: هل يجوز الافطار في حال الضعف المفرط؟

الجواب: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً إلا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار، ويجب القضاء بعد ذلك، والأحوط لزوما الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد.

السؤال: اذا جاز الافطار للضعف الموجب للحرج أو لعجزه عن العمل الذي يتوقف عليه معاشه وفرضنا ان الضعف او العجز مستمران طول السنة فلا يمكنه الاداء فهل يلحق الضعف بالمرض ؟ وما هو الحكم في حالة العجز ؟

الجواب: الضعف الموجب لجواز الافطار ليس كالمرض في سقوط القضاء باستمراره إلى رمضان لاحق بل يجب عليه القضاء والفدية أيضاً على الأحوط نعم لو استمر الضعف إلى ان مات وخلال هذه المدّة لم يتمكن من القضاء فهو ساقط عنه.

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