شرطة واسط تعتقل متهماً بسرقة 10 مواكب حسينية

2021/04/23 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

أعلنت، مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على شخص سرق 10 مواكب حسينية في المحافظة ودار أحد المواطنين في قضاء النعمانية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناء على توجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني المتضمنة سرعة الوصول الى السراق الذين يقومون بسرقة المواكب الحسينية على طريق كوت _ شوملي قسم مكافحة الاجرام في مديرية شرطة محافظة واسط وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري ونصب الكمائن، توصلنا الى الشخص الذي يقوم بالسرقة وهو المتهم ( ع .



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م )".وأضاف البيان، أن المتهم "تم القاء القبض عليه بعد صدور مذكرة امر قبض بحقه وفق احكام المادة 443 ق ع"، مشيراً إلى أن "اقواله دونت، واعترف بسرقة 10 مواكب حسينية اضافة الى سرقة دار احد المواطنين في منطقة الالبان في قضاء النعمانية قاصة تحتوي على مبلغ ١٠ ملايين دينار ومخشلات ذهبية، وكذلك اعترف بسرقة مواشي واغنام من ثلاث دور مختلفة".

ولفت البيان إلى أن "اقواله صدقت قضائيا وتم اجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا لحقيقة وواقع الجرائم المرتكبة، وسيتم احالته للمحاكم المختصة لينال الجزاء العادل".

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