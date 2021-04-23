5 منتجات لم نرها في فعالية آبل هذا الربيع

2021/04/23 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتهت فعالية آبل لهذا الربيع بعد طرح مجموعة كبيرة من المنتجات الرئيسية، مثل آيباد برو ومتتبع “آيرتاغ” وآيماك، وعلى الرغم من ذلك، فقد غابت العديد من المنتجات عن هذه الفعالية أيضاً.

فيما يلي أهم 5 منتجات لم يتم طرحها خلال فعالية آبل لهذا الربيع، وفق ما أورد موقع “تومز غايد” الإلكتروني:

سماعات آبل “آير بودز 3”

أشارت تقارير متعددة إلى أن سماعات AirPods 3 لن تكون جاهزة للإنتاج الضخم حتى النصف الثاني من العام.



كان من الممكن أن تقدم سماعات الأذن اللاسلكية القادمة من آبل عرضًا مفاجئًا لو تم طرحها خلال فعالية الربيع.

آيباد ميني 6

اقترحت مجموعة من التسريبات والشائعات أننا سنرى آيباد ميني 6 بشاشة LED صغيرة وتصميم يذكرنا بجهاز آيباد برو المزود بإطار عرض ضيق.



بدلاً من ذلك، لم نحصل سوى على آيباد برو تمت ترقيته.

شريحة آبل M1X

انتشرت الشائعات حول شريحة آبل M1 المطورة لأجهزة Mac المستقبلية، واعتقد الكثيرون أن تكون شريحة آبل M1X المزعومة هي شريحة السيليكون الداخلي من كوبرتينو التي ستشغل آيماك 2021.



ولكن اتضح أن كمبيوتر آبل متعدد الإمكانات الذي تم تحديثه يستخدم شريحة M1 الحالية.

آيباد 9

قامت شركة آبل بتحديث جهاز آيباد القياسي في عام 2019، مما منحه ترقية لشاشة مقاس 10.2 بوصة، حيث تحول بشكل أساسي إلى آيباد آير” اعتبارًا من عام 2019.



ثم في عام 2020، حصل آيباد القياسي على زيادة طفيفة في المواصفات.



ومع ذلك، لا يزال بتصميم قديم إلى حد ما، مع حواف كبيرة وزر الصفحة الرئيسية.



وكان من المتوقع أن يتم إطلاق آيباد المحدث ذو التصميم الأنيق خلال فعالية آبل لهذا الربيع، ولكن هذا لم يحدث.

قلم آبل 3

مع ظهور آيباد برو الجديد، لم يتم إطلاق الجيل الثالث من قلم آبل، بل تم تحديث الجيل الثاني من قلم آبل.



ونظرًا لأن آبل عززت قوة آيباد برو بشريحة M1.



كان من الممكن إصدار قلم جديد لتمكين المزيد من الخيارات الذكية، فضلاً عن تحسين الحساسية والاستجابة، ولكن هذا لم يحدث.

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