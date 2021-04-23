تهديد وزير الداخلية الإسباني ومسؤولين آخرين بالقتل

2021/04/23 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس الخميس تهديد وزير الداخلية، ورئيس الحرس المدني، وزعيم حزب بوديموس اليساري، بالقتل.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، وزعيم حزب بوديموس (اليسار الراديكالي) بابلو إيغليسياس وقائدة الحرس المدني ماريا غاميز، تلقوا رسائل تحوي رصاصات.

وأكد سانشيز في تغريدة على تويتر “إدانة التهديدات الخطيرة التي لمارلاسكا وغيميز وإيغليسياس”، مع رابط لمقال صحافي عن التهديدات.

وشدد رئيس الوزراء على أن العدالة والديموقراطية تتغلبان على “التهديدات والعنف”.

وتأتي التهديدات في أجواء من الاستقطاب السياسي الشديد في إسبانيا مع اقتراب الانتخابات المحلية في مدريد في 4 مايو (أيار).

واستقال إيغليسياس من منصبه نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية التي يتزعمها الاشتراكي سانشيز في الشهر الماضي للترشح لرئاسة الحكومة الإقليمية في مدريد.

وغراندي مارلاسكا قاض سابق.



وهو متهم مع إيغليسياس بالتساهل في قضيتي الهجرة وانفصال كاتالونيا.

أما غاميز فهي أول امرأة تتولى قيادة الحرس المدني.



وعينتها وزارة الداخلية في منصبها في العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن جميع رسائل التهديد كانت تحمل الختم البريدي نفسه، وأرسلت الاثنين.

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