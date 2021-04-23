القبض على متهم بالمخدرات في ميسان

2021/04/23 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم بتعاطي المواد المخدرة في محافظة ميسان.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز قسم شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكن من إلقاء القبض على شخص يقوم بتعاطي المواد المخدرة في إحدى مناطق مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

وأكدت الداخلية "مصادقة أقواله قضائياً واعترافه بتعاطي المخدرات، ليتم توقيفه وفق أحكام المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

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