تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية ضد مؤسس منصة للعملات الرقمية اثر عملية احتيال ضخمة

2021/04/23 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول-(أ ف ب) – أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس منصة لصرف العملات الرقمية فرّ وبحوزته ملياري دولار من أموال المستثمرين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة.كما أوقفت الشرطة 62 شخصا في عمليات دهم الجمعة لاحتمال ارتباطهم بشركة “ثوديكس” التي ترأسها رجل الأعمال الهارب فاروق فاتح أوزير.وأفادت وكالة أنباء […]

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