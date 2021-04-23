وفاة الشاعر العراقي مروان عادل حمزة

2021/04/23 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان غيب الموت صباح اليوم الخميس الشاعر العراقي مروان عادل حمزة، في بغداد.وتناقل الوسط الثقافي في العراق عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاته المفاجئة ونوّه اصدقاؤه الادباء واصفين وفاته بـ”الصدمة المفاجئة”.فيما نعته وزارة الثقافة وحمزة شاعر من بغداد من مواليد محلة الفضل ١٩٦٥، تخرج في جامعة الموصل قسم اللغة العربية بكلية […]

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