ارتفاع سعر الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة

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نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية اليوم الجمعة.
وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (23 نيسان 2021)، فان سعر الدولار شهد ارتفاعا طفيفا جاء عالنحو التالي:
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 147,800
سعر شراء الدولار ⬅️ 147,300
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,440,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 120,05 دولار
100 باوند ⬅️ 138,74دولار
100 دولار ⬅️ 834,6 ليرة تركية
يذكر ان سعر صرف الدولار، سجل يوم امس الخميس التالي:
بغداد - بورصة الكفاح
147,800
....
السعر في الصيرفات ( تقريبي)
147,250
148,250
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اربيل / بورصة
148,000
——————————-
البصرة / بورصة
148,050
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