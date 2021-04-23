2021/04/23 | 15:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية اليوم الجمعة.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (23 نيسان 2021)، فان سعر الدولار شهد ارتفاعا طفيفا جاء عالنحو التالي:

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 147,800

سعر شراء الدولار ⬅️ 147,300

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,440,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 120,05 دولار

100 باوند ⬅️ 138,74دولار

100 دولار ⬅️ 834,6 ليرة تركية

يذكر ان سعر صرف الدولار، سجل يوم امس الخميس التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

147,800

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

147,250

148,250

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اربيل / بورصة

148,000

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البصرة / بورصة

148,050

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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