بالفيديو.. ضبط اكثر من 2 مليون قرص مخدر اخفي داخل فاكهة الرمان

2021/04/23 | 15:15 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الجمعة، من احباط تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية محمد النجيدي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (23 نيسان 2021)، ان "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان".

واضاف البيان، أنه "تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح".

وأكد النقيب النجيدي، أنه "تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة".

#مكافحة_المخدرات تحبط محاولة تهريب (2,466,563) قرص إمفيتامين مخدر، وتضبطها، بالتنسيق مع الجمارك السعودية @SaudiCustoms ، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.



#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/o7NgQZ0Xrq

— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 23, 2021

N.A

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