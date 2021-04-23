2021/04/23 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن

الولايات المتحدة لن تخفض عدد قواتها في

العراق، وذلك "بناءً على رغبة بغداد".

وقال قائد القيادة المركزية كينيث

ماكينزي، في مؤتمر صحفي: "العراق يريد

بقاءنا، ولن نخفض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيادة المركزية الأمريكية: لن نخفض عدد قواتنا في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيادة المركزية الأمريكية: لن نخفض عدد قواتنا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).