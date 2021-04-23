امانة مجلس الوزراء: إنجاز ثمانية مبانٍ مدرسية في ذي قار

2021/04/23 | 15:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، إنجاز ثمانية مبانٍ مدرسية وتسليم أربعة خلال أيام في ذي قار.

وذكر بيان للامانة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " الشركات المنفذة لمشاريع الأبنية المدرسية في محافظة ذي قار انجزت ثماني مدارس في عدد من الأقضية والنواحي"، مشيرا الى انه "سيتم تسليم أربع مدارس أخريات خلال الأيام المقبلة.

واوضح البيان ان " ذلك يأتي استناداً إلى المتابعات المستمرة من قبل لجنة متابعة المشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار، بحسب القرار (142 لسنة 2020)، وبناءً على المدة الزمنية التي حددها الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، إلى الشركات المتلكئة".

وتابع ان " المدارس المنجزة تضمنت مدرستين لشركة (كوبر جيس وست) مدارس لشركة (أنوار سورى)"، مبينا أن " المحافظة افتتحت يوم أمس خمس مدارس ضمن مشاريع تنمية الأقاليم، في إطار خطة فك الاختناقات للمدارس ذوات الدوام المزدوج والثلاثي".

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء، قد وجه خلال الاجتماع التداولي الذي عقد مع الشركات في وقت سابق، بحضور ممثلين عن وزارة التربية ومحافظة ذي قار، بضرورة إيفاء الشركات بالتزاماتها وإنجاز المدارس المتلكئة خلال مدة ثلاثة أشهر، وبخلاف ذلك ستتم محاسبة الشركات التي لم تَفِ بالتزاماتها بحسب القانون، ووضعها ضمن القائمة السوداء.

وتستمر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعقد اجتماعاتها التداولية الدورية، لمتابعة مراحل العمل ونسب الإنجاز للأبنية المدرسية في بقية المحافظات، وأن الشركات تواصل مضاعفة الجهد لإنجاز عدد من الأبنية في بقية المحافظات، وتسليمها بحسب التوقيتات الزمنية المتفق عليها.

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