2021/04/23 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة نفق الدب الأبيض المسمى بـ(أومكا) صباح يوم 20 أبريل الجاري في حديقة حيوان يكاترينبورغ بمنطقة الأورال الروسية بعد أن ابتلع كرة صغيرة ألقى بها أحد الزوار إلى حظيرته.وذلك على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نفوق دب أبيض في حديقة حيوان جراء ابتلاعه دمية أطفال المركز الخبري الوطني.

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