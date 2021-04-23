تسجيل 952 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2021/04/23 | 15:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان بيان الموقف الوبائي لليوم الجمعة، مؤكدة تسجيل 952 اصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظات الاقليم خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وحسب البيان فقد اجرت الوزارة 8351 فحصا مخبريا أثبت اصابة 952 مواطنا بالفايروس منهم 199 في اربيل و304 في السليمانية و389 في دهوك و10 في حلبجة و43 في كرميان و7 في رابرين.

وأشار البيان الى شفاء 791 مصابا، فيما توفي 12 مصابا منهم 2 في اربيل و4 في السليمانية و5 في دهوك و1 في كرميان.

وبذلك يرتفع عدد الفحوصات المخبرية التي اجرتها الوزارة من تفشي الوباء الى 1586368 فحصا، فيما اصيب 144675 مواطنا بالفايروس، وشفي منهم 121164 مصابا، بينما يخضع 19579 مصابا للعناية الطبية، في وقت توفي فيه 3932 مواطنا بالفايروس، وذلك حسب بيان وزارة الصحة.

PUKmedia / خاص

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