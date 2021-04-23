2021/04/23 | 15:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اكتشفت قوات الأمن المصرية تورط الضابط الخائن محمد عويس في اغتيال صديقه الضابط بالأمن الوطني محمد مبروك بعد تحريات كبيرة.بعد 4 أيام من اغتيال مبروك ألقت أجهزة الأمن القبض على إرهابي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..



“الضابط الخائن” يمشي في جنازة الضابط الذي تسبب بقتله المركز الخبري الوطني.

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