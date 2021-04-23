نجدة بغداد تعلن القبض على 360 شخصاً خلال 24 ساعة

2021/04/23 | 15:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت نجدة بغداد، اليوم الجمعة، القبض على 360 شخصا في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت النجدة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مفارز مديرياتها نفذت واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية […]

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