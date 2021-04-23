2021/04/23 | 15:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باباخاني ..صادرات كرماشان إلى العراق بلغت أكثر من ملياري دولار) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باباخاني ..صادرات كرماشان إلى العراق بلغت أكثر من ملياري دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).