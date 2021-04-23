المخابرات الروسية تستنكر اتهامها بتفجير مخازن تشيكية في 2014

2021/04/23 | 15:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اتهامات التشيك بتورط عملاء استخبارت روس في تفجير مستودع ذخيرة في 2014، واصفا إياها بـ “الأكاذيب المحزنة والرخيصة”، حسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء، تتهم التشيك عملاء الاستخبارات العسكرية الروسي “جي آر يو” بالوقوف وراء التفجيرات، وليس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين الدولتين بعد طرد براغ 18 دبلوماسياً روسياً من أراضيها بدعوى تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية، في 2014.

ووصفت موسكو هذه الخطوة بالاستفزاز وردت عليها بترحيل 20 دبلوماسياً تشيكياً.

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