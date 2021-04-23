تحولات الرأسمالية بين آدم سميث واقتصاد السوق المتوحش - مصعب قاسم عزاوي

2021/04/23 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: كيف تنظر إلى خطاب مدراء الشركات الذي يقدمون أنفسهم بأنهم المتفانون في اجتهادهم لتحسين مستوى حياة البشر وتيسير الاستحصال على كل أنواع المنافع والتسهيلات ورغد الحياة وتقديمها لأولئك البشر بأقل التكاليف، بينما هم نفسهم يقودون كوكب الأرض عبر ممارسات شركاتهم إلى حافة الهاوية والكارثة البيئية ......





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