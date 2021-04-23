قراءة في كتاب شرخ في التكوين، تأليف جنِفر داودنا وسام ستِربَرگ - محمد الأزرقي

2021/04/23 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الأزرقي شرخ في التكوينتأليف جَنِفر داودنا وسام ستِربَرگ بدأت العالمة د.



داودنا توطئة الكتاب بالحديث عن حلمها المرعب في مواجهة موجة السونامي، التي اجتاحت شواطئ جزيرة هوائي، حيث وُلدت ونشأت.



كان استخدام لفظة "الموجة" استخداما مجازيا عمّا يدور في ذهنها حول التظورات العلمية، التي تحيط بها.



"لقد نجح العلماء في جعل عملية تطور الكائنات البدائية تحت السيطرة البشرية بالكامل.



من خلال استخدام ادوات التكنولو ......





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