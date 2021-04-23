بالصور.. العثور على 20 كغم من المخدرات بين الصخور في محافظة عراقية

2021/04/23 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار

عمليات الانبار :

ابطال الفرقة ١ بالتنسيق مع مكافحة مخدرات الانبار وبواجب مشترك يعثرون على ٢٠ كغم من المخدرات في منطقة الدراعمة في صحراء الرطبة حفظ الله جيشنا ورجاله الابطال

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