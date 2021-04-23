2021/04/23 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشارت وثيقة متداولة إلى أن الاستخبارات العراقية كانت على علم بنية جماعات مسلحة شن هجوم على مطار بغداد والسفارة الأميركية في العراق من خمسة عشر منطقة في العاصمة بغداد.

وجاء في الوثيقة أن الاستخبارات العسكرية حصلت على معلومات، من أحد المتعاونين الموثوقين، بوجود نية لدى جماعة مسلحة خارجة عن القانون لاستهداف مطار بغداد الدولي والسفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، من خلال إطلاق صواريخ كاتيوشا من مناطق أبو غريب، عكركوف وحي الجهاد، وصولا الى مناطق زيونة والبلديات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعات خارجة عن القانون خططت لاستهداف السفارة الامريكية والمطار من 15 منطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعات خارجة عن القانون خططت لاستهداف السفارة الامريكية والمطار من 15 منطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).