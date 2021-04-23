2021/04/23 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ستيفن هيكي: الجماعات المسلحة تعمل بحرية في العراق لنشر الرعب والدمار

السفير البريطاني: العراق لن يستقر طالما تعمل الجماعات المسلحة بحرية خارج القانون

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