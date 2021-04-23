مدير الصحة العالمية يندد بالتفاوت في توزيع اللقاحات ضد كورونا

2021/04/23 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة، في الذكرى الأولى لبرنامج كوفاكس لمشاركة لقاحات كورونا إن اللقاحات لا تزال بعيدة المنال عن الدول الأشد فقراً.

وأضاف في تقرير “أعطيت ما يقرب من 900 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم، لكن أكثر من 81% منها ذهبت إلى البلدان ذات الدخل المرتفع أو المتوسط، في حين حصلت الدول منخفضة الدخل على 0.3 % فقط” وذلك في معرض حديثه عن برنامج التعاون الدولي لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل لاختبارات وعلاجات ولقاحات ضد كورونا الذي انطلق قبل عام.

وندد تيدروس مراراً بانعدام المساواة في توزيع اللقاحات وحث البلدان الأكثر ثراء على تقاسم الجرعات الزائدة للمساعدة في تطعيم العاملين الصحيين في الدول ذات الدخل المنخفض.

ويهدف برنامج كوفاكس الذي شحن 40.5 مليون جرعة إلى 118 دولة حتى الآن، إلى تأمين ملياري جرعة بحلول نهاية 2021.

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